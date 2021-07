Emerson Palmieri Napoli, la rivelazione: «Ha parlato con Jorginho»

Emerson Palmieri al Napoli? Ecco le rivelazioni di Joao Santos, agente di Jorginho, sul possibile arrivo in azzurro

Emerson Palmieri farà ritorno in Serie A dopo l’Europeo vinto con la Nazionale italiana? Non c’è alcune certezza in tal senso, ma un indizio sulle presunte intenzioni del laterale del Chelsea lo ha dato Joao Santos, agente di Jorginho. Le sue parole a Radio Kiss Kiss Napoli. Sull’ex giocatore della Roma, ci sarebbe anche l’Inter.

«So che Emerson Palmieri ha chiesto a Jorginho informazioni sulla città di Napoli e sul modo di vivere calcio a Napoli. Vedremo cosa potrà accadere».