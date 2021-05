Emerson Royal chiude all’Inter: «Il mio futuro è al Barcellona»

Emerson Royal, uno degli obiettivi dell’Inter per sostituire Hakimi, ha parlato del suo futuro in conferenza stampa

L’Inter si sta muovendo sul mercato. Hakimi sembra indirizzato a partire per fare cassa e dare liquidità all’Inter e così, il club nerazzurro, sta cercando soluzioni alternative.

Una di queste è Emerson Royal, di proprietà del Barcellona e in prestito al Betis Siviglia in questa stagione. Il brasiliano ha parlato così in conferenza proprio dal ritiro della Nazionale: «Tutti sanno che ho un contratto triennale con il Barcellona a partire dal primo luglio. E, come già detto, il Barcellona ha già contattato il Betis e ha annunciato di voler contare su di me per la prossima stagione. E sono contento, è un sogno per me».