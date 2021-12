Empoli, Andreazzoli: «Crediamo in quello che facciamo. Meriti? Senza i giocatori...»

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato della vittoria della formazione toscana contro l’Udinese in rimonta

Ai microfoni di DAZN, Aurelio Andreazzoli ha parlato dopo Empoli-Udinese.

RIMONTA – «E’ diventata una costante, sappiamo di avere le energie per sitemare le gare in corso d’opera. Non è un caso, la nostra è stata una reazione non solo umorale. Dicevo al mio secondo che è un peccato smembrare la squadra che stava facendo un calcio fantastico e pure produttivo. Tanta roba questa gara».

DISCORSO NELL’INTERVALLO – «Invitiamo i ragazzi a credere in quello che facciamo. Quando dimostriamo di essere in campo, facendo cose che godiamo nel fare, diventa tutto più semplice. Nel primo tempo non riuscivamo a essere rapidi, nel secondo tempo siamo migliorati in questo».

MERITI – «L’allenatore cerca di assemblare e dare un’idea da seguire, ma se gli interpreti non lo seguono è tutto inutile. L’allenatore e la società ci mettono una buona parte, ma poi tutto dipende dai ragazzi. Credo che sia giusto che alla fine arrivino anche i risultati».

BAJRAMI – «Non è sicuramente un problema, è una gioia averlo. Aspettavamo tutti di rivederlo in queste condizioni. Per noi sarà un’arma importante».

VITI – «E’ talmente giovane che non capisce se è un crampo o un problema muscolare, ma non dovrebbe essere grave».