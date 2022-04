Empoli, Andreazzoli: «Per me partita vinta. Provedel grande ostacolo»

L’allenatore dell’Empoli Andreazzoli ha parlato dopo la partita contro lo Spezia

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio casalingo per 0-0 contro lo Spezia.

PAREGGIO – «Si sta meglio a 34 che a 33 punti. È sempre positivo. Era la partita che mi aspettavo facessimo. Oggi abbiamo trovato in Provedel un ostacolo da superare, ci ha messo del suo per questo risultato. Siamo sempre stati bravi a cercare di giocare per il bottino pieno. Ho detto ai miei calciatori che oggi per me la partita è vinta».

DIFESA – «È un buon periodo per la difesa. Questo è il passo in avanti che ha fatto la squadra».

BAJRAMI – «Prestazione buona. È quella che mi aspettavo e che gli avevo chiesto anche ieri. Nelle sue possibilità ha anche il gol, deve cercarlo un po’ di più e giocare un po’ più per se stesso».