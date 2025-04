Di Vaio sicuro: «Stasera è una partita importante che può segnare la storia di questo club»

Il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset. Le parole

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni di Mediaset poco prima dell’inizio della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Empoli. Un momento cruciale che anticipa una sfida importante per entrambe le squadre.

PAROLE – «Il rischio è l’Empoli, perché nelle due partite di campionato abbiamo fatto due pareggi e questo dimostra che fatichiamo contro questa squadra che ha fatto risultati importantissimi in Coppa e rispettiamo molto».

PRIORITA‘ – «Pensiamo a stasera, è una partita importante che può segnare la storia di questo club. Non raggiungevamo la semifinale da tanto tempo, abbiamo la fortuna di avere una rosa lunga e la nostra priorità è la partita di stasera che è molto importante».

STAGIONE BOLOGNA – «Eravamo preoccupati il giusto, perché è sempre difficile confermarsi dopo aver fatto una stagione come la scorso e in più non c’è stata continuità perché abbiamo avuto anche il cambio di allenatore in estate. In questo momento siamo sereni e non esaltati, ci stiamo giocando tantissimo ed è bello essere qui con questi ragazzi che stanno facendo qualcosa di straordinario ma è ancora tutto da scrivere. Ci aspettano partite di livello internazionale».

BEUKEMA E LUCUMI – «Sì, sono una coppia affiatata. Sono due anni che giocano insieme e si conoscono a memoria, ma anche Casale a Venezia ha fatto una grande partita e lo stesso Erlic, anche se sta giocando bene, tiene alto il livello negli allenamenti. Per me questo è un punto di forza per la squadra».