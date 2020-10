Empoli, comunicati alcuni casi di positività al Covid-19

L’Empoli ha comunicato la presenza di alcuni casi di positività al Covid-19 nel gruppo squadra

Domani pomeriggio, si giocherà il match di Coppa Italia tra Empoli e Benevento ma il club toscano ha dovuto annullare l’allenamento di oggi a causa di alcuni casi di positività al Covid-19 presenti in squadra.

«Empoli FC comunica che, a seguito del ciclo di tamponi effettuati sul gruppo squadra nella giornata di ieri (a 48 ore dalla gara, come previsto dal protocollo federale), sono stati riscontrati alcuni casi di positività al Covid-19. I casi, asintomatici, sono stati prontamente isolati secondo le direttive federali e ministeriali. Con la società azzurra che ha prontamente avvisato le autorità sanitarie competenti. Empoli FC rende noto altresì che la seduta di allenamento in programma questa mattina non si terrà. In ossequio alla normativa e al protocollo, in accordo con le autorità sanitarie, il gruppo squadra è stato posto in isolamento fiduciario ed è stato sottoposto ad un ulteriore ciclo di tamponi».