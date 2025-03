Empoli, obiettivo tre punti per la salvezza. Riecco Ismajli dopo tanto tempo: l’indiscrezione in vista di stasera

Empoli, stasera a Torino importante la solidità del difensore Ismajli: recuperato dopo il brutto infortunio e parte integrante del gioco di D’Aversa

Come sottolineato oggi dal Quotidiano Nazionale, in casa Empoli la sfida contro il Torino è fondamentale per conquistare altri punti per una salvezza ancora possibile: nel mezzo anche il recupero del leader difensivo Ismajli.

Infatti il difensore dell’Empoli era fermo dopo un lungo infortunio, e ritornerà a disposizione di mister D’Aversa: con grande probabilità potrebbe giocare anche dal primo minuto.