Con un gol di Caputo, l’Empoli passa in vantaggio e va a riposo sull’1-0: per la Juve è la prima volta in stagione

La Juventus chiude il primo tempo del Castellani in svantaggio di una rete. Nell’anticipo delle 18, l’Empoli è infatti passato in vantaggio al 28’ minuto grazie ad un bel gol di Francesco Caputo che per il momento segna il match.

I bianconeri son già passati in svantaggio in questa stagione. Si ricorda a questo proposito la gara contro il Chievo alla prima giornata quando, dopo l’iniziale vantaggio di Khedira al 3’, arrivarono i gol di Stepinski e Giaccherini che ribaltarono (momentaneamente) la partita. Ma i bianconeri non hanno mai chiuso fino ad ora il primo tempo in svantaggio. Secondo OptaPaolo, si tratta di una vera e propria sorpresa in questo inizio di stagione.