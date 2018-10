Empoli-Juventus: Ronaldo da sogno, Caputo colpisce, Bernardeschi poco incisivo

Al Castellani la Juventus riesce a rimontare un Empoli coraggioso e propositivo, che chiude in vantaggio al termine dei primi 45 minuti di gioco. Finisce 2-1 per i bianconeri, decide una doppietta di Cristiano Ronaldo

Empoli-Juventus: promossi Caputo, Cristiano Ronaldo e Alex Sandro

CAPUTO – Perfetto in occasione del gol, prima col velo per Zajc, poi con un tiro a giro imparabile per Szczesny. Ha il merito di provarci fino alla fine, insidiando il portiere bianconero anche nel recupero: ispirato

CRISTIANO RONALDO – il fuoriclasse portoghese, anonimo per metà partita, esplode nel secondo tempo trasformando il rigore conquistato da Dybala e trafiggendo Provedel con una bordata prodigiosa dal limite dell’area: fenomeno

ALEX SANDRO – sulla fascia sinistra è il giocatore che inventa di più, dai suoi piedi partono le azioni più pericolose della Juventus, soprattutto nel primo tempo: propositivo

Empoli-Juventus: bocciati Bennacer, Bentancur e Bernardeschi

BENNACER – L’episodio del rigore condanna una prestazione fino a quel momento più che positiva, rimettendo la Juventus in condizione di giocare per la vittoria: ingenuo

BENTANCUR – Serata negativa per l’uruguaiano, che soprattutto nel primo tempo perde numerosi contrasti e sbaglia a posizionarsi in occasione del gol: distratto

BERNARDESCHI – Oscurato dalla prestazione di Ronaldo, è lui la nota dolente dell’attacco juventino, una prestazione che gli costerà la sostituzione anzitempo al minuto 66: non pervenuto