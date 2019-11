Empoli, la città è allagata: tweet di solidarietà dalle altre società

A Empoli la piena dell’Arno ha causato non pochi problemi, ecco i tweet di solidarietà delle società di Serie B

L’Arno è in piena e le fognature non hanno funzionato a dovere causando gravi allagamenti nel centro di Empoli. La città è in emergenza e la società ha espresso solidarietà pubblicando su Twitter la foto di Piazza Farinata degli Uberti completamente sommersa.

Non hanno tardato i messaggi da parte della Lega Serie B e delle altre squadre, primo tra tutti quello del Venezia, che giusto pochi giorni fa è stata vittima della stessa situazione. «Vi siamo vicini e capiamo bene il momento che la città sta vivendo. #CoraggioEmpoli» le parole.