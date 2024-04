Empoli Napoli, Mazzocchi nemmeno in panchina: il motivo

Pasquale Mazzocchi, tra i convocati della sfida contro l’Empoli, non sarà nemmeno in panchina. Ecco il perché

Doveva essere titolare, ma alla fine sarà solamente in tribuna per lui. Pasquale Mazzocchi non prenderà parte alla sfida nemmeno a gara in corso in questo Empoli Napoli essendo in tribuna.

Questo poiché un attacco influenzale nelle ultime ore non ha lasciato scampo all’ex Salernitana che ha dovuto alzare bandiera bianca. Al suo posto ci sarà Natan, alla prima con Calzona, nel ruolo di terino.