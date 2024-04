Empoli Napoli 1-0: i partenopei crollano ancora

Oggi il match valido per la giornata di Serie A 2023/2024 tra Napoli e Empoli: sintesi, tabellino, risultato e cronaca live

Empoli e Napoli si affrontano nel match valido per la giornata della Serie A 2023/24.

PRIMO TEMPO

Pronti via e subito l’Empoli passa in vantaggio con Cerri al 3′ su un perfetto assist Gyasi. Gli azzurri partenopei sono in estrema difficoltà con la squadra di Nicola che potrebbe addirittura raddoppiare. Al 19′ Cerri esce per infortunio, ma ancora una volta il Napoli fa fatica a produrre gioco e nel frattempo Cambiaghi colpisce il palo.

SECONDO TEMPO

Nella ripresa il Napoli tende a mettere su un po’ di coraggio cercando di farsi vedere con Osimhen che vuoi per un passaggio sbagliato non riesce a trovare la via della conclusione. Conclusione che arriva sui piedi di Kvara che spara alto sopra la traversa. Gli attacchi degli azzurri sono assai inconcludenti con l’Empoli che si fortifica sulla difensiva.