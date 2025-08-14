Empoli, si scalda la pista Pafundi: da battere la concorrenza di questo club

In casa Empoli si scalda la pista Pafundi, c’è da battere la concorrenza di questo club, ecco di chi si tratta

La Sampdoria è attivamente coinvolta nella corsa per ottenere il talento di Simone Pafundi, un giovane attaccante classe 2006 che milita nell’Udinese. Considerato uno dei prospetti più promettenti del calcio italiano, Pafundi ha attirato l’attenzione di diversi club. Tuttavia, l’operazione risulta tutt’altro che semplice, poiché la Sampdoria deve fronteggiare una concorrenza particolarmente forte, soprattutto quella dell’Empoli. Entrambe le squadre stanno infatti trattando con l’Udinese per portare il giocatore in prestito, come riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto.

L’obiettivo di entrambe le società è quello di ottenere il ragazzo con la formula del prestito secco, in quanto l’Udinese non intende cederlo a titolo definitivo. Il club friulano, infatti, considera Pafundi un patrimonio per il futuro e punta a farlo crescere ulteriormente. La sua cessione temporanea permetterebbe al giovane di acquisire esperienza in un contesto competitivo, senza che l’Udinese perda il controllo sul suo cartellino. L’idea del prestito secco, dunque, rappresenta la soluzione ideale per consentire a Pafundi di continuare il suo percorso di crescita in una realtà di alto livello.

Nonostante la concorrenza, entrambe le squadre, Sampdoria ed Empoli, sembrano puntare su un trasferimento che possa garantire a Pafundi maggiore visibilità e tempo di gioco, permettendo così al giocatore di farsi notare in un campionato competitivo. Se l’affare dovesse andare in porto, potrebbe essere una grande opportunità per il giovane talento, ma la sfida tra le due società è ancora in corso.