Empoli, Zanetti: «Lecce? Ci siamo preparati bene per questo rush finale»

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di domani contro il Lecce

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa.

SCONTRO DIRETTO – «Indipendentemente dagli altri dobbiamo fare il nostro percorso. Ci siamo preparati bene per questo rush finale, al di là dei momenti dobbiamo essere uniti. Il segreto è compattarsi, ragionare tutti allo stesso modo. Quando si arriva a +13 si rischia di perdere la dimensione e a noi non ci ha fatto bene. Il margine che abbiamo sulla terzultima lo abbiamo preso sul campo. Si continua in questo e saremo padroni del nostro destino. Domani ha una grande importanza, la prestazione è al centro del nostro obiettivo perché è la nostra mentalità. Dobbiamo tornare a fare punti e quindi giocheremo per vincere».

SQUADRA – «La squadra è disomogenea dal punto di vista fisico. Qui è rimasto qua ha lavorato benissimo, chi è andato via o ha giocato tanto o ha giocato poco. Abbiamo qualche incognita, il fatto di giocare di lunedì ci ha permesso di avere un giorno in più per recuperare qualche giocatore».