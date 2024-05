Empoli Frosinone, Nicola: «Il pareggio è giusto, non presto attenzione al calendario. Sul gol annullato dico questo»

Davide Nicola, allenatore dell’Empoli, ha parlato così del pareggio a reti bianche contro il Frosinone di Di Francesco

Davide Nicola, allenatore dell’Empoli, ha commentato ai microfoni di Sky lo 0-0 maturato contro il Frosinone.

PARTITA – «Non siamo particolarmente felici se manteniamo la porta inviolata, siamo felici quando la squadra fa le due fasi con qualità»

GOL – «Noi oggi avevamo anche fatto un gol, ma non siamo riusciti a farcelo convalidare (Gyasi nel primo tempo, ndr). Abbiamo giocato una prestazione ad alto coefficiente di difficoltà emotiva, e sono contento. A questo punto del campionato ogni partita ha un peso specifico diverso, soprattutto se incontri una squadra che come te lotta per qualcosa di importante. Sono soddisfatto, nel secondo tempo siamo cresciuti: sapevamo di incontrare una squadra preparata. Il pareggio è giusto, direi, anche se sarebbe piaciuto vedere quella palla convalidata».

RIPRESA – «Noi siamo nella condizione di voler costruire la partita. Abbiamo patito un po’ l’infortunio di Zurkowski: stiamo cercando di recuperarlo, lui è un professionista esemplare e si mette a disposizione ma lo sfruttiamo per il minutaggio che può avere. Stessa cosa per Caputo, per giocare in questo calcio bisogna stare bene fisicamente: tutti sono particolarmente tosti. Siamo riusciti a recuperare Ismajli, che per noi era una risorsa importante perso Walukiewicz»

CALENDARIO – «Io non presto molta attenzione a questi discorsi, mi sembrerebbe di sottrarre energie a ciò che ci serve, anche per essere competitivi contro avversari che lottano per altro obiettivi. L’Inter ha già vinto il campionato, ma non è facile da affrontare per nessuno. Di sicuro noi abbiamo incontrato quindici avversari su quindici che o erano nel miglior momento di forma o erano ancora in corsa per l’obiettivo: quello che è da sottolineare è che questi ragazzi stanno facendo una rincorsa pazzesca, non è facile sapere che non puoi toppare»