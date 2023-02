Empoli, Zanetti: «Non mi preoccupano certe situazioni. I giovani...»

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro lo Spezia: le dichiarazioni

Paolo Zanetti, allenatore dell’Empoli, ha parlato a Dazn prima del match contro lo Spezia.

GOL PRESI DAI PIAZZATI – «La settimana l’abbiamo affrontata come sempre. Capitano situazioni per merito dell’avversario o per mancanza di attenzione, ma lavoriamo senza crearci problemi».

BALDANZI E MARIN – «Sono due colonne importanti ma come un po’ tutti, abbiamo già visto l’importanza di usare tutte le risorse».

CAMBIAGHI – «Ha già giocato con l’Inter e ha fatto benissimo, dovrà sfruttare la sua meritata chance».