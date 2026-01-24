En-Nesyri Juventus, accordo definitivo raggiunto: oggi può essere la giornata decisiva per l’arrivo a Torino

En-Nesyri Juventus, operazione ormai in dirittura d’arrivo: intesa totale con il Fenerbahce e attaccante atteso a Torino

Youssef En-Nesyri ha finalmente sciolto ogni dubbio: la sua prossima destinazione sarà Torino, scelta preferita rispetto alle sirene della Premier League. Mentre a Istanbul andava in scena il secondo giorno di trattative serrate, la Juventus ha compiuto l’ultimo, decisivo passo verso la chiusura dell’operazione. Il DS Marco Ottolini era già atterrato sul Bosforo mercoledì sera, in contemporanea con il successo della squadra di Spalletti sul Benfica, dando la spinta finale per consegnare al tecnico quel centravanti di peso diventato indispensabile dopo il grave stop di Dusan Vlahovic.

En-Nesyri–Juve, tempi e dettagli dell’arrivo

La questione più delicata, quella della formula, è stata risolta con abilità negoziale: superata l’iniziale richiesta del Fenerbahce di inserire l’obbligo di riscatto, secondo La Gazzetta dello Sport l’intesa è stata raggiunta su un prestito oneroso con diritto di riscatto tra i 19 e i 20 milioni più bonus. L’AD Comolli, impegnato sul confine tra Europa e Asia, sta definendo gli ultimi aspetti burocratici insieme agli agenti del giocatore.

Non c’è urgenza per l’esordio, impossibile sia contro il Napoli sia contro il Monaco per ragioni legate alle liste UEFA. L’obiettivo è far arrivare l’attaccante marocchino a Torino nelle prossime ore, con visite mediche previste tra domenica e lunedì. Una trattativa lampo che ha permesso alla Juventus di superare la concorrenza di Aston Villa, Everton e Siviglia. E questo, nelle intenzioni del club, è solo il primo tassello di una profonda rivoluzione offensiva.

