Endrick e quel contratto ‘folle’ con la moglie Gabriely Miranda: clausole matrimoniali che hanno fatto il giro del mondo…Tutti i retroscena – VIDEO

Endrick ha firmato un contratto ‘folle’ con la moglie Gabriely Miranda: ecco le clausole matrimoniali che hanno fatto il giro del mondo

Il calciomercato invernale si è chiuso da appena due settimane e le cronache sportive sono ancora piene di cifre da capogiro e clausole rescissorie miliardarie. Tuttavia, nel panorama del calcio moderno, esiste un contratto che sta facendo discutere più di quelli firmati con i grandi club europei. Protagonista è Endrick, il giovanissimo attaccante in prestito al Lione dal Real Madrid e della nazionale brasiliana, considerato uno dei talenti generazionali più puri del decennio.

Il gioiello verdeoro ha dovuto negoziare anche con la sua sfera privata. Endrick e la sua compagna (oggi moglie), la modella e influencer Gabriely Miranda, hanno infatti redatto e firmato un documento ufficiale davanti a un notaio per stabilire regole ferree all’interno della loro relazione.

Le clausole del “contratto”: niente sbalzi d’umore

Il documento, ben lontano dalla classica promessa romantica, impone una serie di obblighi comportamentali che hanno sollevato sopracciglia in tutto il mondo. Ecco i punti salienti emersi:

L’obbligo sentimentale: La regola numero uno impone di dirsi “Ti Amo” in qualsiasi situazione, indipendentemente dal contesto o dall’umore del momento.

Divieto di cambio umore: È severamente vietato avere "drastici cambiamenti di personalità". Al calciatore è richiesto di mantenere un atteggiamento positivo e simpatico sempre, anche dopo una sconfitta pesante.

Il vocabolario proibito: Nel testo sono bandite alcune espressioni considerate sintomo di disinteresse. Nei messaggi è vietato utilizzare parole come "Ehm", "Boh", "Ok" o "Bellezza".

Le multe e la preoccupazione di Abel Ferreira

Come ogni contratto che si rispetti, esistono delle penali. Chi trasgredisce le regole deve pagare una “multa” a fine mese, che consiste nel comprare al partner “quello che vuole”. Lo stesso Endrick ha ammesso di aver già dovuto regalare delle cuffie costose per aver dimenticato la regola del “Ti Amo”.

La questione aveva sollevato perplessità anche in ambito tecnico. Abel Ferreira, l’allenatore portoghese del Palmeiras (club che ha lanciato Endrick), aveva commentato la vicenda con preoccupazione: “Spero che questo ragazzo riesca a concentrarsi sul calcio con tutte queste carte da firmare“. In un calcio sempre più mediatico, la gestione della vita privata diventa una sfida complessa quanto quella sul campo: per Endrick, il vero “boss” sembra essere tra le mura domestiche.