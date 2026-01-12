Endrick brilla subito con il Lione: esordio da titolare con gol per il gioiellino in prestito dal Real Madrid. Cos’è successo – FOTO

Endrick show con il Lione: esordio da titolare con gol per il brasiliano in prestito dal Real Madrid. La ricostruzione – FOTO

Il battesimo di fuoco si trasforma in una notte magica allo Stade Pierre-Mauroy. Nel match valido per i turni a eliminazione diretta della Coppa di Francia, il Lione compie l’impresa vincendo in trasferta contro il Lille in una gara senza appello. Ma la copertina della serata è tutta per lui: Endrick. Il “menino de ouro”, arrivato in Francia con la formula del prestito secco dal Real Madrid per trovare continuità e minuti, non ha perso tempo. Schierato per la prima volta titolare dal primo minuto, il classe 2006 ha risposto presente, timbrando il cartellino e regalando la qualificazione alla sua nuova squadra.

La notte di Endrick

Doveva essere la partita della verità e l’attaccante brasiliano non ha tremato. Dotato di una potenza fisica straripante e di un fiuto del gol da veterano nonostante la giovanissima età, Endrick ha sbloccato una gara complicata, dimostrando perché i Blancos hanno investito una fortuna su di lui. Il gol è un mix di opportunismo e tecnica: un sigillo che non solo vale il passaggio del turno, ma che scaccia via le pressioni di un trasferimento avvenuto nella finestra invernale per permettergli di crescere lontano dai riflettori accecanti del Bernabeu.

La soddisfazione di Fonseca

In panchina, a godersi lo spettacolo, c’è Paulo Fonseca. L’allenatore portoghese ha avuto il coraggio di lanciare subito il ragazzo nella mischia in una sfida da “dentro o fuori”. Una scelta ripagata appieno. Per Fonseca, questa vittoria ha un sapore doppio: espugnare lo stadio del Lille (squadra solida e difficile da affrontare in casa) significa dare una svolta alla stagione dell’OL e, soprattutto, aver trovato il terminale offensivo che mancava.

Un prestito che fa felici tutti

L’operazione di mercato sembra già vincente. Il Real Madrid osserva soddisfatto da lontano: l’obiettivo è far maturare il talento verdeoro in un campionato fisico come la Ligue 1. Il Lione, dal canto suo, si ritrova tra le mani un’arma letale per la seconda parte di stagione. Se il buongiorno si vede dal mattino, per le difese francesi saranno tempi duri.