Il Toro nostalgico ricorda il presidente Marone Cinzano

Il Toro si stringe nel ricordo di uno dei presidenti più amati della sua storia, Enrico Marone Cinzano, realizzatore del Filadelfia

Ottavo presidente della storia granata, Enrico Marone Cinzano è stato alla guida del club nella seconda metà degli Anni Venti. Durante il quadriennio 1924-28 ha conquistato due scudetti, di cui uno revocato. Soprattutto, però, ha fatto sorgere il mitico stadio Filadelfia, un progetto che anticipò di decenni le pianificazioni societarie delle società rivali.

Cade oggi il cinquantesimo anniversario dalla sua scomparsa, il 23 ottobre 1968, e il Toro, come spesso accade in queste circostanze, si stringe nostalgico intorno alla figura di uno dei presidenti più amati dal popolo granata, un uomo dinamico, innovatore e dotato di grandi principi morali, contrario alla discriminazione al punto da prendere parte in prima persona alla Resistenza partigiana, da cui il soprannome “Il presidente partigiano“.