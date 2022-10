Eredivisie, 12ª giornata in diretta streaming su Mola

In diretta AZ-Volendam e PSV-NEC. Rinviano Ajax e Feyenoord: 12ª giornata di Eredivisie in diretta streaming esclusiva su Mola

Inizia la 12ª giornata di Eredivisie, la massima serie del calcio olandese è un’esclusiva di Mola (QUI il link per l’iscrizione gratuita). Si tratta di una giornata “tronca”, siccome Ajax e Feyenoord hanno ottenuto il posticipo delle loro partite rispettivamente a mercoledì 9 e giovedì 10 novembre per via degli impegni europei. Mola, perciò, trasmetterà questo weekend le gare di PSV Eindhoven e AZ Alkmaar, e tra undici e dodici giorni quelle dei lancieri e dei Rotterdammers.

Il PSV si affaccia al weekend sulle ali di un entusiasmo contenuto. Giovedì in Europa League, la squadra di van Nistelrooij ha battuto l’Arsenal per 2-0 con le reti di Veerman e Luuk de Jong. Recuperato il suo numero 9 ex Barcellona, il PSV aggiunge al suo attacco stellare una pedina di peso e con molti gol nei piedi. Nello stesso tempo, però, i boeren hanno perso per 4-2 a Groningen nell’ultimo turno di campionato. Vietati cali di concentrazione contro il NEC Nijmegen, squadra che ha raccolto 8 pareggi nelle prime 11 giornate e in cui militano giocatori di esperienza come Lasse Schöne e Jasper Cillessen. Clicca qui per vedere PSV Eindhoven-NEC Nijmegen gratuitamente su Mola.

L’AZ Alkmaar deve rialzare la testa dopo la brutta sconfitta in casa dell’Excelsior. Gli Alkmaarders hanno perso 2-1, ma sul piano del gioco e delle occasioni hanno dimostrato di avere qualche punto critico. Pascal Jansen si può comunque consolare con il passaggio di turno di Conference League ottenuto giovedì (con la rete di Milos Kerkez, osservato speciale della Lazio). All’AFAS Stadion arriva il Volendam, ultimo in classifica e peggior difesa del torneo, che però ha fatto sudare l’Ajax tre giornate fa. I favori del pronostico pendono dalla parte dei padroni di casa, ma la partita si prospetta difficile da leggere per via del momento altalenante che sta vivendo l’AZ. Clicca qui per vedere AZ Alkmaar-Volendam gratuitamente su Mola.

Come detto sopra, il programma della 12ª giornata inizierà domenica 30 ottobre con PSV e AZ e si chiuderà giovedì 10 novembre. L’Ajax ha chiesto il rinvio della sua partita contro il Vitesse per poter preparare al meglio la gara di martedì contro i Glasgow Rangers, e il Feyenoord ha fatto la stessa cosa in vista del match da dentro o fuori di giovedì contro la Lazio. La classifica dell’Eredivisie vede l’Ajax in vetta con 28 punti, e PSV e Feyenoord seconde a 24 seguiti dall’AZ a 23.

Gi impegni della 12ª giornata

Domenica 30 ottobre 2022 – ore 14:30 – PSV Eindhoven vs NEC Nijmegen – telecronaca di Simone Indovino+Paolo Rossi

Domenica 30 ottobre 2022 – ore 16:45 – AZ Alkmaar vs Volendam – telecronaca di Enrico Zambruno

Mercoledì 9 novembre 2022 – ore 20:00 – Ajax vs Vitesse – telecronaca di Enrico Zambruno+Paolo Rossi

Giovedì 10 novembre 2022 – ore 20:00 – Feyenoord vs Cambuur – telecronaca di Matteo Nigra+Paolo Rossi