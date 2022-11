Eredivisie, 13ª giornata in diretta streaming su Mola

Lo spettacolo di Ajax-PSV con il Feyenoord diretto interessato: 13ª giornata di Eredivisie in diretta streaming esclusiva su Mola

Inizia la 13ª giornata di Eredivisie, la massima serie del calcio olandese è un’esclusiva di Mola (QUI il link per l’iscrizione gratuita). Il grande appuntamento è Ajax-PSV, ma saranno interessanti anche i match di Feyenoord, Az e Twente. In particolare, i Rotterdammers devono confermarsi dopo aver eliminato la Lazio dall’Europa League.

Il “De Topper” tra Ajax e PSV Eindhoven occupa le prime pagine di tutti i quotidiani sportivi olandesi. In questo momento storico, lancieri e boeren sono le due squadre più forti del calcio olandese, e lo scontro diretto di oggi promette gol e spettacolo. Inoltre, questa sfida ha un peso immane non soltanto sul piano numerico, ma anche su quello mentale, dato che i vincitori darebbero un grande colpo ai diretti rivali. Il big match è visibile su Mola con un ampio prepartita a partire dalle 16:15.

Spettatore del “De Topper”, il Feyenoord punta a diminuire il distacco dai due colossi che gli stanno davanti. Dopo aver eliminato la Lazio di Maurizio Sarri dall’Europa League, la banda di Arne Slot affronta il Volendam, sempre più ultimo in classifica. Sulla carta, il “club del popolo” non dovrebbe avere problemi, ma occhio: al Kras Stadion il Twente ha perso e l’Ajax ha vinto con una fatica immane.

In corsa per la vetta c’è anche l’AZ Alkmaar, che ha vinto il suo girone di Conference League e arriva sul campo dell’RKC Waalwijk con grande entusiasmo. Pascal Jansen, però, dovrà fare a meno di Dani De Wit, il numero 10, che è stato espulso domenica scorsa nel match interno – poi vinto – contro il Volendam.

Chiude il palinsesto di Mola il match tra Twente e Go Ahead Eagles. In casa, i Tukkers sono quasi imbattibili, ma le aquile di Deventer, che hanno perso le prime 5 ma poi non sono mai più state sconfitte, saranno un avversario ostico. Ron Jans si aggrappa alle magie del suo fantasista Virgil Misidjan, che col suo destro fatato ha già segnato 4 gol capolavoro in campionato.

La classifica delinea una situazione di sostanziale equilibrio, anche se vanno sistemati alcuni asterischi. Infatti, l’Ajax è primo a 28 punti, e il Feyenoord quinto a 24, ma entrambe hanno una partita da recuperare. In mezzo, è lotta aperta tra PSV Eindhoven (27), AZ Alkmaar (26) e Twente (25). L’Eredivisie è il campionato più pazzo del mondo, e in questa domenica non mancheranno i colpi di scena. E naturalmente, le sue quattro migliori partite saranno visibili in diretta streaming esclusiva e gratuita su Mola.

Gli impegni della 13ª giornata

Domenica 6 novembre 2022 – ore 14:30 – Twente vs Go Ahead Eagles – telecronaca di Matteo Nigra

Domenica 6 novembre 2022 – ore 14:30 – Volendam vs Feyenoord – telecronaca di Manolo Chirico

Domenica 6 novembre 2022 – ore 16:45 (con prepartita dalle 16:15) – Ajax-PSV Eindhoven – telecronaca di Simone Indovino+Paolo Rossi

Domenica 6 novembre 2022 – ore 16:45 – RKC Waalwijk vs AZ Alkmaar – telecronaca di Luca Tumminello