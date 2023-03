Eredivisie – Feyenoord-Groningen 1-0, successo solo nel finale

Il Feyenoord batte il Groningen, ma la vittoria della squadra di Rotterdam arriva soltanto negli ultimi minuti di partita

Feyenoord-Groningen doveva essere una gara dall’esito e anche dal copione scontato. La capolista aveva i precedenti casalinghi delle concorrenti storiche: sia Ajax che Psv non avevano incontrato molta fatica a rifilarne 6 a quella che in questo momento è la penultima tra le 18 squadre di Eredivisie. Con secondi tempi disastrosi, tra l’altro, perché fino all’intervallo la sua condotta di gara è apprezzabile. Come volevasi dimostrare, anche stasera il Groningen è andato al riposo con uno 0-0 giusto.

Ovviamente sono stati i Rotterdammers a fare la partita, ma senza troppa lucidità e forse anche con qualche energia in meno per l’impegno infrasettimanale di coppa che li ha portati ad accedere alla semifinale. Nella ripresa, Dybvik Maatta si prende un secondo giallo evitabile e inizia un lungo assedio che trova la sua risoluzione solo a un minuto dal termine: tiro cross di Idrissi, Danilo buca la deviazione ma la palla entra lo stesso. Il Feyenoord vince, lo stadio canta, ma la fatica per riuscirci è stata troppa.