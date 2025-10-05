Eredivisie, Feyenoord Utrecht 3-2: il giapponese Ueda con una doppietta spinge i suoi alla vittoria e viaggia alla media di 1 gol a partita. Feyenoord in testa, Psv a -3 - Calcio News 24



Dopo lo 0-4 con il quale il Psv ha regolato il Pec Zwolle sul suo campo, il Feyenoord aveva oggi bisogno di battere in casa l’Utrecht per riportare a +3 il vantaggio sui campioni d’Olanda. La squadra di Van Persie è entrata in campo al De Kuip con le idee chiare e il primo tempo hsa dimostrato la serietà delle sue ambizioni. Le due squadre erano reduci entrambe dal passaggio a vuoto in Europa League (finora due gare, solo sconfitte e nessun gol segnato). Ma la gara ha dimostrato che in Eredivisie le energie non mancano mai e il ritmo è stato all’altezza determinando una sfida viva.

All’intervallo si è andati col risultato di 1-0, merito del taglio di Ueda, bravo ad approfittare di un filtrante di Targhalline, sul quale si è avventato con puntualità e – con freddezza – ha scartato il portiere Barkas e ha messo dentro nella porta incustodita. La ripresa è stata uno spot per chi ama il calcio olandese. Una gara accesa subito dal pareggio dell’ex Zechiel, che da fuori area ha sorpreso Wellenreuther. Ma l’1-1 è resistito molto poco: il Feyenoord si è ributtato immediatamente in avanti e dopo 3 minuti ci ha pensato Steijn, il capocannoniere della scorsa stagione. Pareggio e ripresa del vantaggio: incredibilmente è successo anche nel finale, praticamente in fotocopia. Al minuto 83 il 2-2 lo ha firmato Markin con una conclusione potente dai 20 metri. La capolista è però riuscita a vincere comunque ancora con Ueda (8° gol in altrettanto giornate), che ha ricevuto palla da Larin e in caduta è riuscito a mettere il pallone sotto la traversa.

Per capire cosa sia l’Eredivisie, si è assistito a 32 tiri complessivi (22 quelli del Feyenoord). In testa tutto come 7 giorni fa: i Rotterdammers mantengono 3 punti sul Psv, mentre l’Ajax – fermato a Rotterdam dallo Sparta con un 3-3 – è già a -6.