Eredivisie, quanto mancheranno Gakpo e Blind a PSV e Ajax

I colossi d’Olanda Ajax e PSV hanno perso due big come Blind, difensore storico dei lancieri, e Gakpo, passato dai boeren al Liverpool

La sessione invernale di mercato non è ancora iniziata, ma Ajax e PSV hanno già perso due colonne portanti delle loro formazioni. I lancieri hanno salutato il capitano Daley Blind, che ha rescisso il suo contratto con sei mesi d’anticipo, mentre i boeren hanno ceduto il gioiellino Cody Gakpo al Liverpool.

Quella di Gakpo è la seconda cessione più remunerativa della storia del PSV (42 milioni+bonus), dopo quella di Lozano al Napoli nel 2019 (45 milioni). L’olandese, che da gennaio diventerà un nuovo giocatore del Liverpool, ha lasciato la sua città natale da vera star. Nella stagione corrente, è primo in Eredivisie per tutte le statistiche relative alla produzione offensiva, a partire da quelle di gol e assist: 21 totali in 14 presenze. E contando che il PSV ha realizzato 42 gol in campionato, Gakpo ha partecipato all’esatta metà dei gol della squadra. Se aggiungiamo i numeri dell’anno scorso, con i boeren ha preso parte a 66 gol in 71 partite. Praticamente, con Gakpo in campo il PSV Eindhoven partiva quasi sempre da 1-0.

A livello di tattica, Gakpo ricopriva il ruolo di ala sinistra nel 4-2-3-1 di van Nistelrooij. In rosa non figura una vera e propria alternativa, infatti il PSV ha messo gli occhi su Ola Brynhildsen, talento norvegese del Molde. Senza Gakpo, saranno richiesti più gol agli altri componenti del pacchetto offensivo, come Luuk de Jong, Xavi Simons, Til ed El Ghazi. Guarda gratuitamente su Mola gli highlights di Ajax 1-2 PSV, ultima sfida tra Blind e Gakpo e partita in cui l’italiano Lorenzo Lucca ha trovato il suo primo gol in Eredivisie.

Per quanto riguarda Daley Blind, l’importanza che aveva nell’Ajax non si misura in numeri. Tranne quello relativo alle presenze, ben 333 (è undicesimo nella classifica dei più presenti della storia ajacide) in 23 anni complessivi in biancorosso. Blind, oltre ad essere un ottimo difensore, è stato il capitano perfetto per una squadra come quella di Amsterdam. In un club fondato su un ricambio generazionale continuo, Blind ha sempre rappresentato il giusto “papà” per i tanti giovani talenti passati dalla Johan Cruyff Arena (Antony, de Jong, de Ligt e Ziyech su tutti). L’allenatore Schreuder lo schierava come terzino sinistro (con Bassey e Timber centrali) o come difensore centrale (con Wijndal sull’out mancino). A livello numerico, all’Ajax ora manca una pedina nel pacchetto arretrato, siccome le alternative in quei ruoli hanno collezionato, complessivamente, 112 minuti in stagione.