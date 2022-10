Eredivisie, la 10° giornata in streaming su Mola

Inizia la decima giornata di Eredivisie con il big match tra Az e Feyenoord, segui le partite in streaming su Mola

Riparte l’Eredivisie, la 10° giornata (in diretta streaming gratuita su Mola) sarà importante per il futuro di un campionato in questo momento molto equilibrato. L’Az Alkmaar – sorpresa fin qui della stagione – tiene la testa del girone, ma le big sono tornate alla vittoria. Ora i Kaaskoppen sfideranno il Feyenoord nel big match di giornata.

Ajax e Psv guarderanno interessate la sfida tra le due squadre, cercando di approfittare i passi valsi eventuali e di prendere terreno. I lancieri – reduci dalla sconfitta del ‘Maradona’ contro il Napoli – devono tornare convincenti in Eredivisie. La vittoria contro il Volendam, con tanto di rischio nel finale, ha comunque riportato i ragazzi di Schreuder a guadagnare i tre punti in campionato. Dalla loro avranno in più un Tadic tornato al gol. Le sue reti mancavano e se dovesse tornare a viaggiare ai suoi soliti numeri sarebbe l’acquisto migliore per l’Ajax.

Il Psv, invece, è stato ancora una volta convincente in Europa e ora deve tornarlo anche in campionato. Contro l’Heerenveen aveva incontrato qualche difficoltà di troppo, ma alla fine grazie al solito Gakpo è arrivata la vittoria. Contro l’Utrecht sarà un altro test impegnativo per i ragazzi di Van Nistelrooij, che continua a sognare il ritorno alla vittoria del titolo.

Eredivisie, 10° giornata: le partite in streaming su Mola

Twente-Groningen, ore 14.30 – Telecronaca di Luca Tumminello

Psv-Utrecht, ore 14.30 – Telecronaca di Tommaso Murdocca

Az-Feyenoord, ore 16.45 – Telecronaca di Simone Indovino e Paolo Rossi

Ajax-Excelsior, ore 20.00 – Telecronaca di Enrico Zambruno e Paolo Rossi