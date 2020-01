Eriksen Inter: fissate le visite mediche per il danese. Le ultime

Eriksen Inter: sono state fissate le visite mediche per il centrocampista danese del Tottenham. Ecco le ultime sulla trattativa

L’Inter ha ormai chiuso la trattativa per Christian Eriksen. I nerazzurri si assicurano un giocatore di classe, con una grande esperienza internazionale. Domani sarà il giorno del danese a Milano.

Come riportato da Sky Sport infatti, Christian Eriksen domani sarà a Milano per sostenere le visite mediche di rito. Trattativa quindi in dirittura d’arrivo ed un grande innesto per la squadra di Conte.