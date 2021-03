Eriksen: «Mai voluto scappare dall’Inter, il gol al Milan la svolta»

Christian Eriksen ha rilasciato un’intervista all’emittente danese Sport Tv2 in cui ha parlato della sua esperienza all’Inter. Le sue parole

ADDIO – «Mai voluto scappare dall’Inter, volevo giocare di più ed è stupendo giocare per l’Inter. Ci sono stati tantissimi giorni in cui mi sono fermato ad allenarmi di più, sono stato bravo a concentrarmi solo su quello. Il gol al Milan la svolta anche per chi guardava da fuori».

SITUAZIONE – «Fuori dal campo andava già tutto benissimo ma sono venuto all’Inter per giocare a calcio, quando non lo fai è ovvio che ti dia fastidio. Ho lottato per il posto, ero sicuro di poter sfruttare la chance. Ma sento che posso ancora dimostrare tanto, ho ancora tanto da dare».

FUTURO – «È fantastico che sia stato in grado di mettermi alla prova, ma sento ancora che ci sono molte cose che posso dimostrare. Mi sento ancora come se ci fossero ancora molte cose dentro di me. Ho scoperto quanto va veloce il calcio. È un su e giù. Lo vivo davvero giorno per giorno e poi dobbiamo vedere come va e cosa porta il futuro».