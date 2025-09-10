Eriksen riparte dal Wolfsburg: il centrocampista danese torna protagonista in Bundesliga

Eriksen riparte dal Wolfsburg: il centrocampista ex Inter torna protagonista in Bundesliga. Tutti i dettagli

Il futuro di Christian Eriksen è finalmente deciso. Il centrocampista danese, 33 anni, ex Manchester United e Inter, ha trovato un accordo con il Wolfsburg e si appresta a iniziare una nuova avventura in Bundesliga. Secondo fonti vicine al club e confermate dalla stampa danese, l’ufficialità è attesa a breve: il giocatore sta completando le visite mediche e, subito dopo, firmerà il contratto che lo legherà alla squadra tedesca.

Eriksen, classe 1992, è uno dei calciatori più rappresentativi della Danimarca, con oltre 120 presenze in nazionale e una carriera che lo ha visto protagonista in Premier League e Serie A. Dotato di grande visione di gioco, precisione nei passaggi e abilità sui calci piazzati, il regista danese ha vestito maglie prestigiose come quelle di Ajax, Tottenham, Inter e Manchester United, vincendo trofei nazionali e internazionali.

Uno dei fattori determinanti per il suo arrivo in Germania è la presenza in panchina di Petar Christensen, allenatore connazionale, che ha spinto per il suo ingaggio. Il Wolfsburg, storicamente attento al mercato danese, conta già in rosa cinque giocatori provenienti dalla stessa nazione: Joakim Mæhle (terzino destro ex Atalanta), Jonas Wind (centravanti di fisico e tecnica), Jesper Lindstrøm (trequartista arrivato dal Napoli), Andreas Skov Olsen (esterno offensivo ex Club Brugge) e Adam Daghim (giovane talento offensivo).

Durante l’estate, per Eriksen si era parlato anche di un possibile trasferimento al Wrexham, club gallese neopromosso in Championship e di proprietà degli attori Ryan Reynolds e Rob McElhenney. Tuttavia, il suo agente aveva chiarito che il giocatore desiderava restare in un campionato di prima divisione, pur lasciando aperta la porta ad altre opzioni.

Con l’approdo al Wolfsburg, Eriksen avrà l’opportunità di rilanciarsi in un contesto competitivo, portando esperienza, qualità e leadership a una squadra che punta a tornare stabilmente nelle zone alte della classifica di Bundesliga e a qualificarsi per le competizioni europee.