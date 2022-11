Esclusione Onana, lite con Song e addio al Qatar: cosa succede

Esclusione Onana, la lite con il ct Rigobert Song e l’addio al Qatar: ecco cosa succede. Ultime sul portiere camerunense

Ha fatto scalpore la notizia dell’esclusione di Onana dalla formazione del Camerun per il match di oggi contro la Serbia.

Il collega Fabrizio Romano riferisce che il motivo di questa decisione da parte di Rigobert Song sia stato un battibecco avuto in allenamento con il portiere, reo di non voler cambiare il proprio stile di gioco nonostante le richieste del tecnico. Da lì la decisione di mandarlo in tribuna, non accettata dal giocatore che ora starebbe lasciando il Qatar.