Esonero Ancelotti, ecco quanto costerebbe al Napoli: gli scenari

Esonero Ancelotti, ecco quanto costerebbe al Napoli di De Laurentiis allontanare il tecnico e lo staff: gli scenari futuri

In attesa di una svolta. Quella che servirebbe al Napoli per ripartire, quella che auspica De Laurentiis. Anche perché l’esonero di Ancelotti costerebbe alla società – come riporta La Gazzetta dello Sport – circa 5 milioni di euro, quattro per il tecnico e uno per lo staff.

Il presidente partenopeo è dunque tentato dall’idea di arrivare a fine stagione con l’attuale assetto. A quel potrà poi chiudere il rapporto facendo valere una clausola da 0,5 milioni di euro.