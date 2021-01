Esonero Giampaolo, intesa lampo con Nicola: i dettagli

Si attende ormai solo l’ufficialità per l’esonero di Marco Giampaolo: il Torino ha già il sostituto, ovvero Davide Nicola. I dettagli

Marco Giampaolo aspetta solo l’ufficialità del suo esonero dalla panchina del Torino. Il tecnico non ha mai trovato un’identità per una squadra forse non costruita per il suo gioco.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stata un’intesa lampo tra la dirigenza granata e quello che sarà il nuovo tecnico, ovvero Davide Nicola. Per l’ex calciatore granata contratto di sei mesi con rinnovo automatico in caso di salvezza. L’ok avuto dopo pochi secondi al telefono.