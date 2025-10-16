Esonero Kluivert, è ufficiale: l’Indonesia interrompe il rapporto dopo meno di un anno

Esonero Kluivert: l’Indonesia interrompe il rapporto con l’allenatore olandese dopo soli dieci mesi. Ecco i motivi di questa decisione

È ufficiale: la Federazione calcistica indonesiana (PSSI) ha annunciato l’esonero di Patrick Kluivert dalla guida della nazionale maggiore. La notizia, diffusa nella giornata di giovedì 16 ottobre 2025 attraverso i canali ufficiali della federazione, segna la fine anticipata di un progetto tecnico che avrebbe dovuto durare almeno fino al 2027. L’accordo di risoluzione consensuale tra le parti è arrivato dopo un confronto diretto tra Kluivert e i vertici della PSSI, che hanno deciso di chiudere il rapporto in seguito ai risultati deludenti ottenuti negli ultimi mesi.

L’esonero di Kluivert era nell’aria da tempo, ma la decisione è maturata dopo la doppia sconfitta contro Arabia Saudita (2-3) e Iraq (0-1) nella quarta fase del girone B di qualificazione mondiale. Due battute d’arresto che hanno di fatto compromesso il cammino della nazionale indonesiana, eliminata dalla competizione e incapace di mostrare progressi concreti nel gioco e nell’organizzazione tattica.

“La cessazione della collaborazione avviene di comune accordo, considerando le dinamiche interne e la direzione strategica dello sviluppo della nazionale”, si legge nella nota ufficiale diffusa dalla PSSI. Oltre all’allenatore, anche l’intero staff tecnico di Kluivert – che seguiva la selezione maggiore, l’Under-23 e l’Under-20 – cesserà immediatamente il proprio incarico.

L’esonero Kluivert chiude così un’esperienza breve ma intensa, durata poco più di dieci mesi. L’ex attaccante di Ajax, Milan e Barcellona, nominato l’8 gennaio 2025 in sostituzione del sudcoreano Shin Tae-yong, era stato accolto con grande entusiasmo e con l’obiettivo di rilanciare il calcio indonesiano a livello internazionale. Tuttavia, il bilancio finale parla di otto partite, con soltanto tre vittorie e numerose difficoltà nell’imporre il suo stile di gioco offensivo, tanto apprezzato in Europa ma poco efficace in un contesto tecnico ancora in crescita.

La PSSI, nel comunicato ufficiale, ha ringraziato Kluivert per la professionalità e l’impegno mostrati, sottolineando che questa decisione rientra in una revisione complessiva del programma di sviluppo del calcio nazionale. Nelle prossime settimane verrà nominato un commissario tecnico ad interim, mentre la federazione avvierà la ricerca di un nuovo allenatore capace di portare avanti il percorso di crescita iniziato negli ultimi anni.

Con l'esonero di Kluivert, si chiude una parentesi che avrebbe dovuto rappresentare una svolta per il calcio indonesiano ma che, alla fine, lascia spazio a nuove riflessioni e a un inevitabile cambio di rotta per il futuro della nazionale.