Antonio Rudiger non ci sta e rimanda al mittente le accuse per l’esonero di Lampard: le parole del difensore del Chelsea

«Ci sono state tante voci senza senso su di me dalla scorsa settimana. Non ho mai parlato con i dirigenti della situazione dell’allenatore o di altri argomenti. Frank Lampard si è fidato delle mie capacità dopo Natale in una situazione molto difficile e ne sono stato grato. È stato anche il motivo principale per cui ho detto ai miei rappresentanti di non cercare più un possibile trasferimento nella sessione di mercato invernale. Sono abbastanza sicuro che vedremo presto Frank Lampard alla guida di un altro club».