Esonero Montella: il patron Rocco Commisso si scusa per con i tifosi per l’ennesima sconfitta della Fiorentina. Incerto il futuro del tecnico

Il futuro di Vincenzo Montella è in bilico: la Fiorentina non sa più vincere, ed esce sconfitta dal Grande Torino contro la suadra di Mazzarri.

Come riportato da Sky Sport, alla fine della gara il patron Commisso si sarebbe scusato con i tifosi presenti ma non ha voluto rivelare niente sul futuro del tecnico campano, che resta in bilico.