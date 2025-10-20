Esonero Pioli, Fiorentina Bologna ultima spiaggia? Ecco l'indiscrezione - Calcio News 24

Fiorentina, due settimane decisive: si torna a parlare di Esonero Pioli

La Fiorentina si prepara ad affrontare due settimane estremamente delicate, tra impegni europei e campionato. Dopo la sconfitta a San Siro, l’attenzione si sposta ora su due match cruciali: il debutto nella fase a gironi di Conference League e il derby dell’Appennino contro il Bologna. Sullo sfondo, però, torna d’attualità un tema che sembrava archiviato: l’esonero di Pioli.

Giovedì sera la Viola sarà di scena a Vienna, contro il Rapid, in una sfida dal pronostico tutt’altro che scontato. Sulla carta, la Fiorentina parte favorita per qualità tecnica e profondità della rosa, ma dovrà fare i conti con l’ambiente caldo dello stadio austriaco e la determinazione dei padroni di casa. L’allenatore dovrà dosare le forze, ma senza snaturare l’identità della squadra: è probabile che ci sia spazio per alternative come Comuzzo, Piccoli e forse Dzeko, in un’ottica di turnover mirato.

Ma è soprattutto la gara di domenica contro il Bologna a tenere banco. Al Franchi, alle ore 15, andrà in scena una partita dal peso specifico elevatissimo, non solo per la classifica, ma anche per le implicazioni emotive. Il ritorno di Vincenzo Italiano da avversario — dopo la sua discussa separazione dal club viola — accende gli animi della tifoseria. E la pressione su Pioli cresce.

Il tecnico è consapevole che una nuova sconfitta potrebbe far esplodere il malcontento. Con tre KO consecutivi nelle ultime gare casalinghe, la pazienza della piazza è agli sgoccioli. Ecco perché il match contro il Bologna viene vissuto come una sorta di ultimatum: o arriva una reazione, oppure lo spettro dell’esonero di Pioli potrebbe diventare più concreto di quanto si voglia ammettere pubblicamente.

Secondo quanto riportato da La Nazione, la società osserva con attenzione. Pur non essendoci, al momento, segnali ufficiali in direzione di un cambio in panchina, è chiaro che una mancata svolta nei prossimi impegni potrebbe costringere il club a riflessioni profonde. Il nome di Pioli torna quindi al centro del dibattito, con l’esonero che, seppur non imminente, è una possibilità che aleggia sempre più presente nel futuro prossimo della Fiorentina.

