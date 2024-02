Esonero Pioli, pronti due sostituti per il Milan. Ecco quali

Esonero Pioli, il retroscena sul sostituto del tecnico del Milan. Ecco quale nome sta circolando nelle ultime ore

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo e altri media spagnoli, tra i nomi per il possibile ruolo di allenatore del Barcellona per il prossimo anno ci sarebbe anche il tedesco Ralf Rangnick, accostato in passato anche al Milan.

L’attuale ct dell’Austria avrebbe già aperto all’opzione e dunque il club spagnolo non andrebbe più su Thiago Motta: rimasto sempre nel mirino.