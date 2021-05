Esonero Pirlo, parla il figlio Nicolò: «Te ne vai da signore, ti rimpiangeranno»

Nicolò Pirlo ha commentato, con una vena polemica, l’esonero del padre da allenatore della Juventus

Nicolò Pirlo, figlio di Andrea, commenta l’esonero dell’ormai ex tecnico della Juventus su Instagram.

«Inaspettatamente si chiude questa tua grande esperienza, 2 trofei e champions raggiunta… Alla tua prima esperienza da allenatore, penso ci sia poco da aggiungere sicuramente farai una grande carriera, non c’è alcun dubbio… Sono molto orgoglioso del papà che sei e dell’allenatore che sei e che sarai, farò di tutto per renderti orgoglioso sia in campo che fuori… È stata una stagione difficile ma nel complesso molto positiva, sei entrato in punta di piedi e te ne vai da signore senza dire nulla, sono sicuro che ti farai rimpiangere».