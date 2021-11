Esonero Solskjaer: il City stende lo United, il tecnico a rischio

Il Manchester City ha vinto il derby contro il Manchester United. L’ennesima sconfitta rimette Solskjaer a rischio esonero?

Grazie all‘autogol di Bailly e alla rete di Bernardo Silva, il Manchester City ha fatto suo il derby contro lo United e si è riavvicinato alla testa della classifica in attesa del Chelsea.

Un ko, il quarto in campionato per i Red Devils, che rimette in discussione Solskjaer. Il tecnico norvegese potrebbe essere esonerato?

