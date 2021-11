Barnes, frecciata a Ronaldo: «Il suo acquisto un errore. E su Sancho...»

John Barnes, ex attaccante, ha criticato l’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte del Manchester United: le sue parole

John Barnes, ex attaccante del Liverpool, ha parlato ad AS del ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United.

DICHIARAZIONI – «A Sancho era stato detto che sarebbe stato il futuro del club ma ora è un giocatore secondario. L’acquisto di Sancho non è stato necessariamente un errore, quello di Ronaldo forse sì. Lo United vuole troppi protagonisti, invece di avere giocatori che completino la squadra. Così non c’è equilibrio. Sancho è arrivato per 80 milioni e avrebbe dovuto essere uno dei giocatori principali in attacco, ma ora lo hanno relegato in panchina. Mi dispiace per lui, e in una certa misura anche per Marcus Rashford e Mason Greenwood. Ronaldo e Fernandes sono dominanti».