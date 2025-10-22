Esonero Tudor, Balzarini sicuro: «Se dovesse accadere, i bianconeri potrebbero subire questa cosa» - Calcio News 24

Esonero Tudor, Balzarini attacca: “La Juve commetterebbe un autogol clamoroso”

Le voci su un possibile esonero di Tudor si fanno sempre più insistenti dopo la pesante sconfitta subita dalla Juventus contro il Como. Il tecnico croato è finito nel mirino della critica e, secondo alcune indiscrezioni, la dirigenza bianconera starebbe valutando possibili alternative, tra cui i nomi di Spalletti e Palladino. Tuttavia, non tutti concordano con questa strategia. Il giornalista Gianni Balzarini, attraverso il suo canale YouTube, ha espresso un duro giudizio sulle voci che parlano di un imminente cambio in panchina.

«Leggere in giro che la Juve sonda Spalletti, Palladino, e altri profili, mi fa pensare che la società sia piena di “sonde”. Io faccio fatica a crederci – ha affermato Balzarini – perché sarebbe un brutto segnale, soprattutto dopo quello che è accaduto in estate». Il riferimento è chiaro: durante la scorsa sessione estiva, Tudor aveva firmato il rinnovo con il dirigente Comolli, salvo poi scoprire che il club aveva avuto contatti con altri allenatori come Conte e Gasperini. Ora, ritrovarsi in una situazione simile alimenta solo tensioni e confusione.

Secondo Balzarini, parlare oggi di esonero Tudor è quanto di più sbagliato la Juventus possa fare. «Il club dovrebbe fare quadrato attorno al suo allenatore, non metterlo ulteriormente sotto pressione», ha dichiarato. Alla vigilia di due sfide fondamentali contro Real Madrid e Lazio, il clima di incertezza rischia di compromettere ulteriormente la stabilità della squadra. Per il giornalista, sondare altri tecnici in questo momento equivarrebbe a un vero e proprio “autogol clamoroso”.

«Se la Juve ha davvero contattato altri allenatori – ha aggiunto Balzarini – allora non sta facendo il bene del club. Nel momento in cui scegli un tecnico e lo confermi, devi sostenerlo, soprattutto nei momenti di difficoltà. Altrimenti smentisci te stesso, e perdi credibilità».

Il caso esonero Tudor sta diventando un punto critico della stagione bianconera. Invece di alimentare indiscrezioni e instabilità, Balzarini invita la società a dimostrare coerenza, proteggendo la figura dell’allenatore fino a prova contraria. In un momento tanto delicato, la solidità parte dalla dirigenza: solo così, secondo il giornalista, la Juve potrà uscire dalla crisi.

LEGGI ANCHE Le ultime novità sui turni di Serie A