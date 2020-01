Esonero Valverde: il club blaugrana avrebbe deciso di esonerare il tecnico, si attende la decisione ufficiale a minuti

Secondo fonti spagnole Ernesto Valverde sarebbe vicinissimo all’esonero. Come riporta Catalunya Radio, il cda in casa Barcellona è ancora in corso ma la decisione sembra presa.

Per l’emittente l’esonero del tecnico è sempre più vicino, con alcuni dirigenti blaugrana che avrebbero addirittura già comunicato la decisione all’entourage di Valverde. Si attende la comunicazione ufficiale nei prossimi minuti.