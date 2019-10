Esposito e i suoi fratelli: quando l’esordio avviene in Champions League

Esposito, esordio assoluto in Champions League. Ecco chi, come lui, ha esordito prima in coppa rispetto al campionato

Salvatore Esposito ha debuttato ieri in Champions League lasciando una traccia importante nella gara vinta dall’Inter contro il Borussia Dormund. Il giovane calciatore è entrato a far parte di quella famiglia di giovani che hanno prima debuttato in Europa rispetto al campionato.

Tra questi figurano Zaniolo, De Rossi, Cristante, Soleri, Pinzi, Foden e, sopratutto, niente di meno che Cristiano Ronaldo, che esordì in coppa con la maglia dello Sporting Lisbona.