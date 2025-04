Espulsione Inzaghi, chiarisce Graziano Cesari: «Un cartellino rosso che si poteva evitare. Ecco perché!»

Espulsione Inzaghi, l’ex arbitro Graziano Cesari chiarisce l’episodio che è successo al tecnico nerazzurro durante Inter Udinese

L’ex arbitro Graziano Cesari, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Pressing per quanto concerne l’espulsione di Inzaghi dopo Inter Udinese.

LE PAROLE DI CESARI – «Inzaghi è stato espulso perché ha protestato e oggi forse si poteva evitare l’espulsione di Inzaghi, perché ti dico la sincera verità, nelle due situazioni in cui ha protestato con Chiffi, a mio parere aveva ragione perché l’azione doveva essere interrotta prima. All’Inter doveva essere concesso un fallo in entrambe le occasioni. Il primo fallo è di Ezhibue su Thuram, c’è il fallo, guardate, step on foot, step on foot, eccolo qua, è fuori area, non c’è rigore ma c’è il fallo. Ed è un intervento da giallo. Inzaghi protesta di nuovo, quando al minuto 93, sul risultato 2-1 per l’Inter, c’è questo fallo di Bijol su Correa, è un fallo a metà campo. In questo caso lui immediatamente estrae il rosso e va da Inzaghi. Ma Bijol salta addosso al giocatore, salta in groppa a un calciatore, non è permesso dal regolamento questo intervento, assolutamente. Perché poi da qui arriva il corner pericoloso che porta all’occasione per l’Udinese».