Espulsione Kalulu, Juventus in dieci prima dell’intervallo: il rosso appare inesistente. Errore grave di La Penna

36 minuti ago

Espulsione Kalulu, Juve in dieci nel finale di primo tempo: il rosso al difensore non convince. La Penna sotto accusa

Il Derby d’Italia si accende per un episodio destinato a far discutere. Poco prima dell’intervallo, un momento chiave stravolge l’equilibrio tattico della sfida: l’espulsione di Kalulu. Un provvedimento pesantissimo che lascia la Juventus in dieci nel finale di primo tempo e costringe Spalletti a ridisegnare la squadra in un frangente già carico di tensione.

La decisione dell’arbitro, però, appare subito controversa. I replay mostrano una dinamica diversa da quella percepita in diretta: il contatto con Bastoni sembra minimo, se non inesistente, e la caduta del difensore interista appare accentuata.

Il rosso, insomma, non c’era. Un errore grave da parte di La Penna, che valuta in modo errato l’episodio e finisce per penalizzare i bianconeri in un momento cruciale del match di San Siro.

