Espulsione Kalulu, pronto un lungo stop per La Penna: Rocchi ‘tradito’ dal direttore di gara. Occhio alla decisione dei vertici AIA

Quella di ieri sera allo stadio Giuseppe Meazza doveva rappresentare la definitiva consacrazione per Federico La Penna, la grande occasione per entrare nell’élite arbitrale. Invece, il Derby d’Italia si è trasformato in un incubo professionale che rischia di costargli carissimo. Il fischietto romano, il cui percorso di crescita stagionale sembrava promettente, non vantava nel suo palmares direzioni di questo calibro, eccezion fatta per il precedente Inter-Napoli del 2024, tristemente noto per il caso razzismo. La scelta di affidargli la sfida più delicata del campionato era stata una scommessa personale del designatore Gianluca Rocchi, convinto che il suo stile di arbitraggio — molto simile a quello di Daniele Doveri, attuale punto di riferimento dell’AIA — fosse l’ideale per garantire fluidità, pochi fischi e un tempo effettivo elevato.

Purtroppo, la realtà del campo ha tradito le aspettative. Secondo quanto riportato stamane da La Gazzetta dello Sport e da Repubblica, La Penna non è riuscito a reggere la pressione di un match che richiedeva esperienza internazionale, status che al momento non possiede non essendo stato selezionato dalla UEFA per le competizioni europee. Al direttore di gara vengono imputati non uno, ma ben due errori gravi nella gestione disciplinare, entrambi decisivi per il “patatrac” finale. L’Associazione Italiana Arbitri ritiene eccessiva già la prima ammonizione comminata a Pierre Kalulu: nel contatto con il centrocampista sardo Nicolò Barella, il difensore bianconero pur commettendo fallo cerca visibilmente di limitare l’impatto, trattenendosi.

Ancora più grave, ovviamente, è la valutazione sul secondo episodio chiave. È stato giudicato inesistente il fallo di mano — o meglio, il contatto minimo tra il braccio del difensore francese e il corpo del centrale nerazzurro Alessandro Bastoni — che ha portato al secondo giallo e alla conseguente espulsione. Una lettura errata che ha falsato l’equilibrio della gara. Per La Penna, che non è riuscito a compiere il salto di qualità richiesto, si prospetta ora un provvedimento severo: i vertici arbitrali sono pronti a imporre uno stop forzato che, con ogni probabilità, sarà lungo e doloroso, frenando bruscamente la sua ascesa nelle gerarchie nazionali.