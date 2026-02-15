Espulsione Orban, rosso diretto per l’attaccante del Verona! Il motivo e cosa è successo nel match col Parma

Espulsione Orban, cartellino rosso diretto per l’attaccante del Verona durante il match col Pisa! Il motivo e cosa è successo

Quello che doveva essere un scontro salvezza equilibrato e tattico si è trasformato, nel giro di dodici minuti, in un vero e proprio psicodramma sportivo per l’Hellas Verona. Allo Stadio Ennio Tardini, la sfida contro il Parma è iniziata nel peggiore dei modi per gli ospiti.

L’uno-due che stende il Verona

La partita si è accesa immediatamente. I padroni di casa, spinti dal proprio pubblico, hanno sbloccato il risultato dopo appena 3 minuti di gioco, freddando la difesa veneta e mettendo subito la gara in discesa. Ma se il gol a freddo è stato un duro colpo, quello che è successo al minuto 12 ha il sapore della condanna anticipata.

Protagonista in negativo è Gift Orban. L’attaccante nigeriano si è reso autore di un’ingenuità colossale che macchia indelebilmente la sua prestazione.

Il rosso diretto: cosa ha detto a Pairetto?

In un momento di nervosismo ingiustificato, considerando che la gara era appena iniziata, Orban ha perso la testa. A seguito di una decisione arbitrale non gradita, il gialloblù si è rivolto con veemenza verso il direttore di gara, il signor Luca Pairetto.

Secondo le prime ricostruzioni dal campo, l’attaccante si sarebbe lasciato sfuggire “qualche parola di troppo”. La reazione di Pairetto è stata immediata e intransigente: cartellino rosso diretto sventolato in faccia al giocatore.