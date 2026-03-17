Espulsione Wesley Como Roma, Tommasi a Open VAR: «Nel momento in cui fischia il giallo è automatico perché è una occasione pericolosa!»

Espulsione Wesley Como Roma, Dino Tommasi a Open VAR ha analizzato così il rosso per l’esterno brasiliano

Nella nuova puntata di Open VAR su Dazn, Dino Tommasi ha analizzato così il cartellino rosso a Wesley nel match Como Roma. Le sue dichiarazioni su quanto successo al Sinigaglia.

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PAROLE – «In sala Var controllano che non ci sia uno scambio di persona, nel senso di verificare che sia Wesley a commettere il fallo e non Rensch. E hanno verificato che il contatto avviene tra il ginocchio sinistro di Wesley e la gamba destra di Diao. Era un fallo da cartellino giallo? Nel momento in cui fischia il giallo è automatico, perché è una occasione pericolosa. Dal campo per dinamica è sostenibile».