Estigarribia: «La Juventus? Sapevo che era una squadra diversa dalle altre. La sfida più bella? Ecco la mia preferita»

Estigarribia in un’intervista ha ripercorso la sua avventura con la Juventus parlando anche il 3-3 contro il Napoli. Le sue dichiarazioni

In un’intervista rilasciata al sito di Gianluca Di Marzio Estigarribia ha ripercorso la sua avventura con la Juventus. Le parole.

APPRODO ALLA JUVE – «Dissi al mio procuratore che se ci fosse stata la possibilità di andare alla Juve io avrei aspettato e sarei andato lì, sapevo che era una squadra diversa dalle altre. Anche Edgar Barreto, che in quel periodo stava per trasferirsi al Palermo, mi disse: ‘Se hai la possibilità di andare alla Juventus fallo senza pensarci due volte, è la squadra migliore d’Italia’. Una settimana dopo la Copa America si è chiusa l’operazione, non sono nemmeno andato in vacanza: lì avevano già iniziato il ritiro».

NAPOLI JUVE 3-3 – «Ricordo benissimo la partita a Napoli: stavamo perdendo 3-1 su un campo difficile, io ho segnato il 3-2 e poi Pepe il 3-3. Credo che dopo quella partita ci fossimo detti che potevamo davvero vincere lo scudetto. Oltretutto noi vincevamo sempre in casa, era il nostro fortino. In casa abbiamo vinto tantissime partite, quando giocavamo in casa eravamo sicuri di vincere. C’era quell’energia che ti portava a dire ‘oggi vinciamo’. Eravamo tutti uniti sulla stessa strada, da chi giocava a chi rimaneva in panchina o in tribuna. Proprio per questo quello scudetto è stato tanto speciale anche per noi». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU JUVENEWS24.COM