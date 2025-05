Ettore Messina: «Milan, voglio la Coppa Italia, ma Bologna mi rimarrà sempre nel cuore, e il loro modello...»

Le parole di Ettore Messina, coach dell’Olimpia Milano e tifoso del Milan, in vista della finale di Coppa Italia contro il Bologna

Ettore Messina, coach dell’Olimpia Milano ma per anni alla Virtus Bologna, ha parlato della prossima finale di Coppa Italia Milan Bologna. Di seguito le sue parole a La Repubblica.

LA NASCITA DEL TIFO – «Nel 1966, a Natale, mia nonna mi regala una maglia rossonera: sopra ci mette lei il numero dieci, perché sapeva di Rivera. Mi sono appassionato così e da allora ho cominciato a tifare e seguire».

PASSIONE DAL VIVO – «Andavo allo stadio e anche in trasferta, sono stato a Vienna per una finale di Coppa Campioni».

LA PARTITA PIÙ BELLA – «Finale di Atene con Capello in panchina: il 4-0 al Barcellona, una gara clamorosa».

BOLOGNA NEL CUORE – «A Bologna non abito più, ma ci stanno la mia mamma e la famiglia di mia moglie. Insomma una parte importante, oltre al tempo che ci ho vissuto. Credo che il Bologna sia un esempio virtuoso».

IL MODELLO BOLOGNA – «In queste stagioni ha fatto delle scelte sui giocatori e sugli allenatori molto precise, ha costruito, investito, sofferto, purtroppo anche per una tragedia come quella di Sinisa. C’è una storia importante in questa società e c’è in questa squadra, una storia che si è intrecciata alla città, nell’affetto e nella simpatia».

RICORDI VIRTUS – «Alla Virtus Tennis incontravo Pascutti e Bulgarelli, gente speciale, di classe. Che ha lasciato il segno».

FINALE CON IL BOLOGNA – «Da tifoso voglio vincere, ma perdere una finale col Bologna è meno brutto».

LA VITTORIA NEL VENERDÌ – «Da allenatore te lo chiedi sempre: era meglio avere più difficoltà o mettere un dubbio, un tarlo agli avversari battendoli? La risposta è che non lo sai. Mai. E quindi non conta niente quello che è successo».

PAROLE DA DIRE ALLA SQUADRA – «Le ultime parole pesano di più se a dirle sono i leader della squadra, un allenatore il lavoro l’ha fatto prima. Io ho sempre cercato di non far perdere energie nervose ai giocatori nell’immaginarsi il dopo».

LA PRESSIONE VERA – «Un mio ex giocatore parlando della finale di Eurolega vinta con Mosca ha detto: la pressione che sentivamo era quella di giocare la nostra miglior partita. Questo conta: giocare al meglio delle tue possibilità. Che non sempre però significa vincere».

IL MILAN DI QUEST’ANNO – «Questa è stata una stagione difficile, ma essere riusciti a ricompattare tutto, vincere un trofeo e giocarsene un altro non è un numero da poco. Conceicao ha saputo far reagire la squadra, le tante rimonte lo dimostrano».

IL BOLOGNA ATTUALE – «L’anno scorso sembrava irripetibile, invece ha mostrato una crescita costante. Mi ha impressionato».

LA MAGLIA ROSSONERA – «No, ma ne ho un’altra. L’ho indossata dopo lo scudetto di Pioli per allenare in palestra. E scherzare con i miei giocatori interisti, tipo Melli che aveva convinto gli americani a tifare con lui».

KOBE E IL TIFO – «Era ecumenico. Aveva una simpatia rossonera, ma in Spagna l’ho visto con la maglia del Barcellona…».

NIENTE FINALE OLIMPIA-VIRTUS – «Non mi fa effetto perché non riesco ad andare oltre Trento».

PARTITA PER PARTITA – «In una serie per forza, non oltre la prossima gara. Magari in una competizione pensi alla strada della tua squadra, ma qui se non vinci non c’è un dopo».

SCUDETTO O FRIENDS – «Ma perché devo scegliere?».

DOVE VEDRÀ LA FINALE – «A casa con mio figlio, molto milanista».

UN GIOCATORE PER SQUADRA – «Maignan, perché c’è sempre. Orsolini, perché è in un momento d’oro e qui si vive di momenti».